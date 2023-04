Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon: "Non sono riusciti a sottomettermi"

La modella triestina Nikita Pelizon, intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, ha parlato della vittoria al Gf Vip e di come sta vivendo il ritorno alla vita quotidiana, dopo sette mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà.

In questi primi giorni lontano dalle telecamere, Nikita ha condiviso la gioia per la sua vincita, ma anche messaggi più importanti come quello di avere sempre un atteggiamento positivo nei confronti di ciò che ci accade intorno, una spinta motivazionale che le ha reso possibile anche emergere nel reality.

La Pelizon ha parlato anche degli altri ex gieffini che spesso l'hanno isolata definendola una stratega:

"Penso che ci fossero in atto delle strategie molto chiare per mettermi in disparte. Come altre persone che erano nella Casa fin dall’inizio, venivo vista come troppo forte. Così hanno reagito mettendo in dubbio la mia persona. Sono stata me stessa. Purtroppo nella Casa non accettavano che fossi davvero così. "