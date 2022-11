Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon in crisi per il misterioso fidanzato: ''È molto geloso''

Gossip TV

Nikita Pelizon, dopo aver baciato per gioco Daniele Dal Moro, si preoccupa della reazione che potrebbe avere il misterioso fidanzato vedendola così al Grande Fratello Vip.

Nikita Pelizon è una delle concorrenti più amate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico si è schierato dalla sua parte quando ha visto gli inquilini di Cinecittà comportarsi in modo indegno contro di lei, e ad oggi sembra che la situazione sia drasticamente migliorata. Nikita, tuttavia, è preda di un atroce dubbio che riguarda il suo misterioso fidanzato.

Grande Fratello Vip, il bacio con Daniele scombussola Nikita?

Nella casa del Grande Fratello Vip inizia a farsi sentire la nostalgia per tutti gli affetti che, lontano da Cinecittà e dalle dinamiche televisive, potrebbero non comprendere esattamente ciò che accade nel programma, alcune amicizie ma anche gesti intimi facilmente travasabili. Per questo motivo, Nikita Pelizon sta vivendo un momento di crisi dopo aver baciato Daniele Dal Moro. Si è trattato di un gioco, una serata spensierata che ha fatto molto bene alla gieffina dopo diverse settimane trascorse a sentirsi bullizzata e a non potersi avvicinare all’ex tronista di Uomini e Donne, per colpa della fortissima gelosia di Elenoire Ferruzzi. Mentre al Gf Vip il gesto è stato dimenticato in un battito di ciglia, essendo questo bacio il frutto di un gioco, Nikita teme che il suo misterioso fidanzato possa essere geloso e reagire male.

“Ho pensato al pubblico la mia persona piace, e questo è positivo. Ho pensato, chissà cosa avrà pensato lui… Non so se c’è ancora di base, perché magari ha conosciuto qualcun’altra. Ho pensato che ho giocato tantissimo con George, magari si incavola. Però lì mi sono incavolata io, perché con lui sto benissimo perché è come un fratello più piccolo. So che è intelligente ma è anche geloso… Avrà l’intelligenza di capire che era show il bacio con Daniele Dal Moro? Lui è stato chiaro, ovvero se voglio continuare in televisione lui non c’è”.

Nikita teme che il bacio con Daniele possa portare la sua dolce metà a prendere le distanze, visto che già il suo impegno in Tv non sembra entusiasmarlo, e ha paura che l’uomo possa incontrare un’altra donna e lasciarla. Alfonso Signorini riuscirà a far apparire in puntata il fidanzato di Nikita per un confronto?

