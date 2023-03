Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon al centro delle critiche nella Casa: "Incoerente, è l'opposto di quello che professa"

Gossip TV

I dubbi dei concorrenti del Gf Vip sul comportamento ambiguo di Nikita Pelizon.

La finale della settima edizione del Grande Fratello Vip si avvicina. Il comportamento di Antonella Fiordelisi, che negli ultimi giorni si è integrata nel gruppo degli Spartani e si è lasciata andare a chiacchiere e scherzi, ha infastidito e sorpreso Nikita Pelizon, la quale ha messo in dubbio la sua buona fede.

Le critiche dei concorrenti del Gf Vip a Nikita Pelizon

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui Nikita Pelizon ha duramente criticato Antonella Fiordelisi accusandola di essersi avvicinata agli "Spartani" solo ed esclusivamente per strategia. Accuse che sono state commentate subito dopo la diretta dagli altri concorrenti.

Se Edoardo Donnamaria ha difeso la sua amata Antonella rivelando di non capire come il pubblico del Gf Vip continui ad apprezzare Nikita, Giaele De Donà ha dichiarato:

Prima si è vista la clip di lei con l’unicorno e poi si è vista questa. Due giorni fa eravamo in cucina con Nikita, ha detto "È così bello adesso che c’è questo equilibrio, si sta così bene", quando eravamo io, te, Antonella e Nikita. Ha fatto tutto sto discorso e poi il giorno prima è andata a dire ste robe. Una che professa il peace and love e anche adesso, quando ha detto in puntata "Peace and love fino alla fine del programma", una che professa sta cosa e appena diventiamo così.

Leggi anche Martina Nasoni torna sui social e spiazza su Daniele Dal Moro

A farle eco Edoardo Tavassi. Il simpatico concorrente romano ha infatti criticando il comportamento ambiguo e incoerente della Pelizon: "È l’incoerenza, è l’opposto di quello che professa. Cioè non è che dici è una leggera deviazione, no, è l’opposto".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.