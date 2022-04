Grande Fratello Vip, nel cast un’attrice de Il Mondo di Patty?

Gossip TV

Brenda Asnicar si trasferisce in Italia e alcuni fan del Grande Fratello Vip sono certi che sarà una delle concorrente ufficiali a settembre.

I fan de Il Mondo di Patty, la serie televisiva che accompagnò milioni di adolescenti in tutto il mondo, ricorderanno senza dubbio Brenda Asnicar, l’attrice che interpreta Antonella ovvero la grande rivale di Patty. Sembra che Brenda, dopo un progetto discografico fallito alle spalle, stia per trasferirsi in Italia e molti scommettono che sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Antonella de Il Mondo di Patty nel cast

Sono passati anni da quando tantissimi ragazzi in tutto il mondo rimanevano col fiato sospeso in attesa di scoprire i nuovi dispetti che Antonella avrebbe fatto a Patty, costringendola a scontrarsi con il suo gruppo “Las Divinas”. Eppure Il Mondo di Patty viene ricordato da molti come una delle serie televisive più amate dagli adolescenti, grazie alle canzoni dal ritmo latino e ai personaggi perfettamente caratterizzati. A distanza di anni, Brenda Asnicar si è spogliata dei panni di Antonella e ha provato a lanciarsi nel mondo musicale con un progetto discografico che, complice la pandemia globale, non le ha dato i frutti sperati.

Pochi giorni fa, tramite il suo account Twitter, Brenda ha dichiarato di aver intenzione di trasferirsi in modo definitivo in Italia e i fan hanno drizzato le antenne, associando la scelta dell’attrice e cantante al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Non sarebbe la prima volta che Alfonso Signorini pesca tra Vipponi internazionali ma certamente la presenza di Brenda a Cinecittà avrebbe un’eco clamorosa visto l’amore che i fan italiani nutrono per lei.

Al momento, il fatto che Asnicar entri a far parte del cast della nuova stagione del Gf Vip rimane una pura ipotesi, ma chissà che Signorini non si lascia ispirare proprio dal volere del popolo del web. Nel frattempo, trapela una notizia bomba sul reality show di Canale5, dove potrebbe esserci anche un attore conosciutissimo che ha già preso parte ad un reality nel 2006.

