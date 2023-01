Grande Fratello Vip, Nadia Rinaldi confessa: "Ho rischiato di parteciparvi"

Gossip TV

Nadia Rinaldi ha confessato che le era stato chiesto di partecipare al Grande Fratello Vip, ma ha preferito non accettare. Vediamo insieme perché.

C'è chi non vede l'ora di far parte dei vip della Casa del Grande Fratello e chi, invece, preferisce dire 'no, grazie'. Questo è quello che ha detto Nadia Rinaldi quando le è stato chiesto di partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini.

GFVip, Nadia Rinaldi ha rifiutato di partecipare al programma

Intervistata da Radio Cusano Campus, l'attrice ha confessato di aver rifiutato di entrare nella casa più chiacchierata d'Italia:

"Ho fatto l'Isola dei Famosi nel 2018 ed è stata una bella esperienza, mi sono rimessa in gioco e mi sono divertita. Ma, nei reality gli artisti non vengono messi in risalto per le loro qualità e ciò dispiace perché si ha molto da raccontare come artista, ma lì vogliono vedere la persona per com'è e questo mi ha lasciata un po' perplessa. Non mi dispiacerebbe partecipare a Pechino Express, chissà se accadrà, ho rischiato di partecipare al GFVip, ma quest'anno ho in ballo un progetto più interessante, quindi, ho dovuto dire di no al momento."

Una risposta secca, ma che non indica un pessimo rapporto con Alfonso Signorini, conduttore del programma, anzi, Nadia Rinaldi ammette che tra loro c'è una sincera amicizia e rispetto lavorativo. E, il suo no non è detto che sia davvero perentorio...chissà che non cambi idea per la prossima edizione.

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip