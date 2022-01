Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan affronta Giacomo Urtis: "È stata una roba squallida e di cattivo gusto"

Gossip TV

Nella Casa del Gf Vip arriva il confronto tra Miriana e Giacomo dopo le accuse di lui.

Le accuse mosse da Giacomo Urtis nei confronti di Miriana Trevisan hanno alzato un polverone mediatico e provocato la reazione di Pago, che ha annunciato di voler prendere provvedimenti legali. Intanto nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl ha voluto affrontare il chirurgo estetico per cercare di chiarire la questione.

Il confronto tra Miriana e Giacomo dopo la diretta del Gf Vip

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, nella Casa è arrivato il confronto tra Miriana e Giacomo. "Quello che hai detto è stato grave" ha esordito la showgirl rivelando la sua delusione, soprattutto alla luce del rapporto che aveva con il chirurgo "Non c'è niente di male, ma come è stata detta sembrava un’altra cosa".

Dal canto suo, Urtis ha provato a spiegare che le sue parole sono state fraintese da tutti. "Eravamo in puntata e stavamo parlando tra di noi" ha dichiarato il concorrente riferendosi al video mostrato in diretta al Gf Vip da Alfonso Signorini "Tu che mi conosci, secondo te andavo a insinuare in puntata che tu facevi...Non l'avrei mai fatto neanche se fosse stato vero". "È stata una roba squallida e di cattivo gusto, non me l’aspettavo da te" ha replicato la Trevisan.

"È una roba che non è parte della mia vita, non ho mai chiesto niente a nessuno" ha concluso Miriana decisa a difendere la sua reputazione "È capitato, ma tutta la mia vita me la sono sudata da sola.Io e il mio ex marito siamo sempre stati due persone molto semplici".

