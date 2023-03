Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia vuole abbandonare la Casa: "Me ne voglio andare, non ce la faccio più"

Gossip TV

Il duro sfogo di Micol Incorvaia dopo la diretta di ieri del Grande Fratello Vip.

Micol Incorvaia vuole lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Le ultime puntate del reality show hanno scosso la giovane concorrente della settima edizione che, durante la notte, si è sfogata con i suoi compagni di avventura rivelando loro di voler lasciare il gioco.

Micol Incorvaia pronta a lasciare il Gf Vip, l'appello della gieffina dopo la diretta

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri giovedì 2 marzo 2023, è stata determinante per Micol Incorvaia che, come riportato da Biccy, nella notte ha rivelato di voler abbandonare definitivamente il gioco. Dopo essersi sfogata con la sua amica Giaele De Donà, la sorella di Clizia ha raggiunto Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria per rivelargli i motivi del suo malessere:

Me ne voglio andare ve lo dico, domani faccio l’appello. Ci sono state troppe puntate brutte. L’altra volta il van, poi lunedì scorso quella contro Edoardo e ora stasera quella cosa. No ragazzi io me ne vado...Sono provata da tante cose e anche dal fatto che sono cinque mesi che sono qui dentro. Non mi è piaciuto nemmeno il padre di Edoardo che ha detto quelle cose. [...] Io ci rimango malissimo per queste cose. Io poi sono un personaggio marginale? Ok basta, ti faccio vedere quanto me ne frega.

Ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Sì faccio la richiesta visto che sono al televoto. E fino all’esito mi metto in panchina. Poi lunedì magari esco e vado via. E poi tuo padre Edo, aggiunto alle cose che ha detto Sonia, tutta sta roba del van, io non ce la faccio. Poi le clip che fanno. Sono tre puntate in cui lui passa da manipolatore che instilla i dubbi. Questo non mi piace affatto. Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più basta.

