Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia risponde a chi l’accusava di non lavarsi i capelli

Gossip TV

La sorella di Clizia Incorvaia, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Gf Vip, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti alcune spiacevoli critiche che ha ricevuto durante la sua permanenza nel reality show.

Micol Incorvaia tra le protagoniste dell'ultima edizione del Gf Vip, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti alcune spiacevoli critiche che ha ricevuto durante la sua permanenza nel reality show.

Gf Vip, Micol Incorvaia: "Vorrei chiarire alcune cose"

Su Instagram, la sorella di Clizia ha voluto fare delle precisazioni in merito a chi l'ha accusata di scarsa igiene relativamente alla cura dei suoi capelli:

"Solitamente non rispondo a queste domande ma visto che si è diffuso questo falso mito riguardante il mio lavarmi i capelli con la cipria…adesso mi viene da ridere. Per chi ha seguito il Grande Fratello si sarà accorto che io i capelli me li lavavo eccome, il punto è che probabilmente non mi si vedeva molto fare la doccia perché facevo principalmente la vasca. La cipria è vero che ogni tanto la mettevo ma, avendo i capelli grassi significa che dopo un giorno me li sentivo già sporchi, ogni tanto andavo a tamponare con la cipria okay? Non era la tecnica di lavaggio dei miei capelli. Ecco, vorrei chiarire questa cosa perché mi fa ridere però al contempo mi fa paura pensare quanto realmente la gente non arrivi ad alcune cose."

E non è finita qui perché Micol è tornata anche a parlare di Edoardo Tavassi, precisando che la sua modalità di viversi la storia con l'ex gieffino romano non voleva criticare in alcun modo le modalità delle altre coppie (per chi avesse frainteso le sue recenti dichiarazioni sempre sui social):

"Per quanto mi sembra assurdo dover stare qui a spiegarlo, mi trovo costretta a farlo come è già successo altre volte. Allora…Il fatto che io abbia espresso un parere su quello che è il mio modo personale di vivere una relazione, non significa che io stia giudicando il modo che hanno gli altri di vivere la loro relazione. Perché io non sono assolutamente nessuno per poter fare questa cosa e soprattutto bisogna saper scindere il condividere tutti i momenti con il condividere alcuni momenti. Io in questo momento sto condividendo soltanto alcuni momenti. Più in là magari condividerò di più ma in questo momento è quello che mi sento di fare. Infine, Micol Incorvaia ne ha anche approfittato per rispondere ad una curiosità in particolare di alcuni fan super attenti alle dinamiche della Casa. In molti infatti avevano notato che la siciliana spesso metteva della cipria sui capelli, a tal proposito ha spiegato: Anche questa di solito è il genere di cose a cui non risposto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.