Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia prende le distanze da Edoardo Tavassi: ''Ero parecchio imbarazzata''

Micol Incorvaia frena sulla possibile love story con Edoardo Tavassi dopo la puntata del Grande Fratello Vip.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi potrebbero diventare una coppia? Il romano ha espresso il suo interesse nel conoscere meglio la bella siciliana nella casa del Grande Fratello Vip ma, una volta conclusa la puntata su Canale 5, lei prende le distanze. Ecco cosa è successo e il video.

Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia pronta a chiudere con Edoardo Tavassi?

Edoardo Tavassi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con la chiara intenzione di innamorarsi e trovare la donna della sua vita. Il romano conquista con la sua forte ironia, ma non convince tutte le donne della casa di Cinecittà come Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, le quali accusano il gieffino di voler fare strategia con una love story. Nel frattempo, Tavassi si è avvicinato molto a Micol Incorvaia con la quale ha trovato una grande intesa mentale, nonostante la differenza d’età.

Tra Edoardo e Micol si è rischiato il bacio e il pubblico del Gf Vip è impazzito, iniziando a tifare questa coppia improbabile ma dolcissima. Nel corso dell’ultima puntata del programma di Canale 5, Alfonso Signorini ha indagato sul rapporto tra i due gieffini e Micol ha ammesso di trovarsi molto legata al romano, il quale è arrossito visibilmente emozionato. Dopo la diretta, Incorvaia si è trovata a parlare con Giaele De Donà, la quale ha consigliato all’amica di mettere immediatamente le cose in chiaro con Edoardo per non rovinare il rapporto che si è creato, nel caso in cui non sia certa dei propri sentimenti.

“Io adesso mi trovo in difficoltà. Non so quanto lui sia sincero. Sono subentrate altre cose e non ci ho più pensato. Però l’hai visto all’inizio, ero parecchio imbarazzata. Non so come comportarmi, sinceramente. Non l’ho mai visto sotto quel punto di vista e non voglio lasciare il beneficio del dubbio […] Se io vedessi da parte sua un atteggiamento nel senso se lui mi dicesse che le cose sono cambiate è ovvio che metterei le cose in chiaro”.

Micol ha ammesso di non provare attrazione per Edoardo, che non sia un’affinità mentale che li lega come amici. Il romano come reagirà a questa confessione? La siciliana sta frenando per timore oppure è veramente poco interessata a Tavassi?

