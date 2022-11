Grande Fratello Vip: Micol Incorvaia canta "Faccetta nera". Scoppia la bufera e rischia la squalifica

Gossip TV

L'influencer veneta, Micol Incorvaia, mentre si stava preparando per la diretta della sedicesima puntata del Gf Vip, ha cantato un breve pezzo della canzone della propaganda fascista.

Scoppia un nuovo caos al Grande Fratello Vip. Sembra che prima della diretta della sedicesima puntata, una concorrente abbia intonato la canzone "Faccetta nera", considerato un inno della propaganda fascista.

Gf Vip: Micol Incorvaia e l'inno fascista, è bufera

Mentre si stava preparando per il nuovo appuntamento in prima serata, l'influencer veneta, Micol Incorvaia, insieme a Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi, avrebbe cominciato a canticchiare: “Faccetta nera, bell’abissina…”, una canzone risalente al regime fascista.

Dal video che sta circolando in rete, non si vede chiaramente chi sta intonando il brano ma il sempre attento popolo di Twitter non ha dubbi; è stata Micol Incorvaia, sorella di Clizia, ex gieffina della quarta edizione.

L'apologia del Fascismo è un reato e Micol - qualora fosse accertato il tutto - rischia una pena salatissima oltre che la squalifica. Il web si è immediatamente infuocato davanti a questo ennesimo brutto episodio avvenuto nella Casa degli orrori di Cinecittà e chiede immediati provvedimenti.

Nel caso, sarebbe un'altra uscita decisamente ingloriosa, ricordando il percorso della sorella Clizia che fu squalificata in seguito ad un'esternazione verso un concorrente che venne definito dall'ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, "Un Buscetta" facendo riferimento al boss mafioso Tommaso Buscetta diventato poi collaboratore di giustizia.

"Chiediamo la squalifica per Micol Incorvaia che canta Faccetta Nera, un Inno al Fascismo, la più brutta Pagina della storia Italiana - si legge sui social - Un bruttissimo messaggio per milioni di Telespettatori. Ricordiamo che in Italia l'apologia di Fascismo é REATO" l´apologia di Fascismo é REATO"

l´apologia di Fascismo é REATO #donnalisi #gfvip #nikiters pic.twitter.com/jS02U1dMw9 — MEMI (@trupponoemi02) November 10, 2022

