Grande Fratello Vip, Matteo Ranieri nel cast: ''Ha firmato il contratto''

Si vocifera che un ex tronista di Uomini e Donne sarà nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Che sia Matteo Ranieri?

Grande fermento attorno alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la conferma della partecipazione di Pamela Prati, che ha creato un’ondata anomala di polemiche ma anche di grandi aspettative, arriva una nuova indiscrezione che riguarda la partecipazione di un’ex tronista di Uomini e Donne al programma di Signorini. In molti scommettono tutto su Matteo Ranieri.

Grande Fratello Vip, ex tronista di Uomini e Donne nel cast

Lunedì 19 settembre 2022, in prima serata su Canale 5, debutta la settima edizione del Grande Fratello Vip. Questa edizione sarà diversa, più social, più attenta a problematiche attuali anche grazie ai suoi protagonisti come Giovanni Ciacci, pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà per parlare della vita di un sieropositivo e dello stigma che la società gli cuce addosso. Nel cast del Gf Vip ci sarà anche Pamela Prati, la showgirl sarda che pochi anni fa finì al centro delle polemiche per l’affaire Mark Caltagirone, mai del tutto risolto dato che continuano ad apparire differenti versioni della storia.

La presenza della Prati non sembra far particolarmente piacere al pubblico che, se da una parte è curioso di scoprire la nuova versione della showgirl, dall’altra vorrebbe che non le fosse dedicato ulteriore tempo sul piccolo schermo. Certamente non è soddisfatta Eliana Michelazzo che già tuona sui social contro Pamela, in nome della verità sul caso che catalizzò l’attenzione pubblica e i media. Terza concorrente ufficiale Wilma Goich mentre rimane nebulosa, seppur ormai data per certa, la presenza di Antonino Spinalbese ovvero l’ex di Belen Rodriguez, che avrebbe intenzione di farsi conoscere meglio in Tv dopo la relazione con la bella argentina. Stando alle ultime anticipazioni lanciate da Amedeo Venza, inoltre, nel cast del programma di Canale 5 ci sarà anche un noto e discusso ex tronista di Uomini e Donne.

"Ho appena saputo che a varcare la porta rossa sarà un tronista molto discusso. Avrò la conferma questi giorni, ma è quasi certo! Pare abbia pure firmato il contratto”.

Non è chiaro di chi si tratti, anche se gli indizi portano a pensare a due nomi in particolare ovvero Matteo Ranieri e Davide Dondadei. Il primo è tornato single poco dopo la scelta in studio, ripetendo lo schema dell’ultimo anno con Sophie Codegoni, e finendo per essere attaccato dai fan del programma. Davide, invece, è tornato da poco single dopo l’addio a Chiara Rabbi, facendo naufragare la relazione in un mare di polemiche social. Chi, tra Davide e Matteo sarà al Gf Vip?

