Grande Fratello Vip, Matteo Diamante "Mi hanno dato la colpa della fine dei Donnalisi, fan tossici"

Gossip TV

Matteo Diamante, tra gli ex protagonisti della settima edizione del Gf Vip, è tornato a parlare di Nikita Pelizon ma anche della fine della storia d'amore tra Edoardo Donnamaria, suo grande amico e Antonella Fiordelisi.

Matteo Diamante, tra gli ex protagonisti della settima edizione del Gf Vip, è tornato a parlare di Nikita Pelizon ma anche della fine della storia d'amore tra Edoardo Donnamaria, suo grande amico e Antonella Fiordelisi.

Gf Vip, parla Matteo Diamante sui fan dei Donnalisi: "Mentre io ero in diretta, loro hanno avuto uno screzio e loro hanno attribuito la mia diretta al loro screzio"

Intervenuto nel programma radiofonico Non Succederà Più in onda su Radio Radio, l'ex gieffino ha deciso di fare chiarezza sulla rottura dei Donnalisi, determinata secondo alcuni fa, dopo una diretta di Matteo in cui aveva annunciato una vacanza con Donnamaria.

"Stavo facendo la mia classica diretta. Avevo già organizzato da tempo una vacanza con Edoardo Donnamaria, con il quale sono molto amico, li voglio proprio bene. Mentre io ero in diretta, loro hanno avuto uno screzio e loro hanno attribuito la mia diretta al loro screzio, sono stato invaso da una valanga di me*da. Erano a casa loro in quel momento. In quella diretta li, avevo detto che andavo in vacanza con Edoardo. I fan, che alcune volte diventano tossici hanno attribuito questo mio dire alla loro rottura."

Matteo ha parlato anche di Nikita Pelizon con cui al momento il rapporto si è inclinato.

Abbiamo idee diverse, forse siamo cresciuti in maniera differente. Sai, sono quelle cose che non puoi neanche decidere. Psicologicamente, dopo sette mesi, ti sposta parecchio. Non sto scherzando. Mi ha persino bloccato! Ci abbiamo riprovato ormai così tante volte… siamo otto miliardi nel mondo, ci sarà una donna che vuole essere amata al 100% da me. A Nikita voglio bene, bravissima ragazza ma non siamo congruenti. Quando non c’è bisogna essere onesti.

L'ex gieffino a proposito del rapporto ormai molto discusso tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ha dichiarato:

"Conoscendo Daniele, lui non ha molta voglio di fare queste cose qua. Potrebbe darlo a pensare. Non sono però persone che hanno bisogno di fare queste cose qua. A prescindere dalla persona che è, dal lavoro che fa. A me piacciono. Io per come gli ho visti dentro la casa si piacciono davvero, si vede da come si guardano. Lui non ha molta voglia di fare questo tira e molla, non ne ha voglia. E neanche lei ci sta campando molto su questa cosa, secondo me è veramente presa da lui."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.