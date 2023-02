Grande Fratello Vip, Marco Bellavia fotografato con una donna: la reazione piccata di Pamela Prati

Gossip TV

Pamela Prati commenta la paparazzata di Marco Bellavia insieme alla conduttrice di 7 Gold, Sheila Capriolo.

Il magazine Chi ha paparazzato Marco Bellavia in compagnia di Sheila Capriolo, noto volto di 7 Gold e pare anche sua ex fiamma. L'ex gieffino è stato fotografato con Sheila fuori ad un ristorante nella città di Milano e la coppia è stata immortalata mentre si scambiava un lungo bacio passionale.

Gf Vip, Bellavia paparazzato con una donna, arriva la reazione di Pamela Prati

Foto inequivocabili che mettono la parola fine ai Belprati, la coppia sostenuta dai fan del Grande Fratello Vip, formata da Pamela Prati e Marco Bellavia. Proprio quest'ultimo infatti, ha spesso palesato il suo interesse per la showgirl sarda nei confronti della quale ha dato vita ad un serrato corteggiamento. Finito per entrambi il reality, sembrava che la coppia si stesse frequentando lontano dal grande loft di Cinecittà ma dopo le foto dell'ex gieffino si direbbe che la relazione tra i due sia già terminata o finita sul nascere.

Ma come ha reagito Pamela Prati alle foto di Marco Bellavia? Non sembra per nulla bene. Su Twitter, la showgirl sarda ha messo “mi piace" al commento di un utente per poi ricondividerlo sul suo profilo Instagram:

"Prima dichiarava amore per Pamela Prati e adesso si fa fotografare con un’altra donna. Che vergogna, ho sempre avuto la sensazione che ci avesse preso in giro tutti. Ma dopo questa ho avuto la conferma"

Pare dunque che l'ex star del Bagaglino condivida tale pensiero, ovvero che Marco l'abbia solo presa in giro.

