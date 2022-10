Grande Fratello Vip, Marco Bellavia: "Ero fragile, ho fatto un macello" e poi fa un passo indietro su Pamela Prati

Gossip TV

L'ex conduttore di Bim Bum Bam, Marco Bellavia, ospite nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo, è tornato a parlare della sua avvenuta nel Grande Fratello Vip da cui si è ritirato dopo appena 9 giorni.

Gf Vp, Marco Bellavia torna a parlare della sua avventura nel reality show e frena su Pamela Prati.

Ho fatto un macello, sono entrato in quella Casa ed uscito in pochi giorni. Dentro non ho percepito cosa accadeva. Ero fragile ma ho avuto proprio un problema mio di disequilibrio emotivo perchè ho dormito molto poco, non era un malessere generalizzato. Io non ho capito bene il regolamento della notte. Avendo dormito poco ho iniziato a sentirmi ubriaco e fuori dal mondo, con la testa fuori dal mio corpo ed ho iniziato a dire e fare cose inspiegabili"

Marco, ha poi proseguito:

"Lo stress mi ha riportato indietro nel tempo nel giro di pochissime ore e chiaramente ho perso l’equilibrio. Mi è dispiaciuto molto farmi vedere così perché mia mamma ha pianto con me, ha pianto tanto, mi guardava 24 ore su 24 ed ha sofferto tantissimo. Mio figlio meno perché non mi guardava. Col senno di poi sono contento… Ho sofferto perché mia mamma mi guardava sempre e poverina, chissà cosa ha sofferto."

Bellavia, nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, sembra poi aver fatto palesemente passi indietro nei confronti di Pamela Prati, alla quale si era particolarmente legato durante il reality. La showgirl sarda non è stata mai nominata infatti, e l'ex gieffino ha voluto precisare che oggi, nella sua vita, c'è solo il figlio Filippo. Una dichiarazione che ha molti ha lasciato l'amaro in bocca considerando le "spremute di cuore" che Marco ha rivolto a Pamela. Anche quando è tornato nella Casa per avere un confronto con i suoi ex inquilini, Bellavia aveva sottolineato più volte la voglia di baciarla e di poterla rivedere una volta che l'avventura nel reality della showgirl sarda fosse finita.

