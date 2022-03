Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù svelano tutto: "Così è andata la nostra prima notte insieme"

Gossip TV

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié senza filtri al settimanale Nuovo Tv

Dopo l'avventura al Grande Fratello Vip, il reality che li ha fatto conoscere e innamorare, Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié continuano la loro incredibile storia d'amore che ogni giorno diventa sempre più una conferma anche lontano dalle luci dei riflettori di Cinecittà. I due ex gieffini sono infatti ormai inseparabili e chi li segue sui rispettivi profili social Instagram, continua a sognare insieme a loro, tra dediche, video e momenti insieme.

Gf Vip, Manuel e Lulù svelano tutto: "Così è andata la nostra prima notte insieme"

Intervistati dal settimanale Nuovo Tv, Manuel e Lulù si sono raccontati senza filtri, svelando come è andata la loro prima notta insieme dopo la conclusione del Gf Vip.

"Tutto bene! Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse"

Il nuotatore triestino ha confidato di voler diventare padre e che questo desiderio lo ha avuot oggi, per la prima volta, accanto alla sua Lulù:

“Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita. Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”

Bortuzzo e Lulù sono andati anche a convivere. I due ex gieffini vivono in un appartamento a Roma su due livelli: al primo piano vive la famiglia di Manuel, mentre nel piano di sotto, c'è la loro nuova dolce dimora. Tanti i progetti anche lavorativi per i due giovanissimi ex protagonisti del reality targato Mediaset, tra cui il grande desiderio di Manuel di poter partecipare alle Paralimpiadi di Parigi nel 2024.

