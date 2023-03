Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo svela i rapporti con Lulù Selassiè dopo la rottura

Gossip TV

Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip, è stato ospite nell'ultimo appuntamento con Verissimo.

Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip, è stato ospite nell'ultimo appuntamento con Verissimo.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo: "Lulù non l’ho più sentita, ognuno per la sua strada"

L'ex gieffino, reduce dalla vittoria nella tappa di Lignano delle World Series dove ha conquistato un oro e un argento, ha parlato del suo ritorno in piscina dopo essere stato lontano dalle attività agonistiche per due anni in cui c'è stata anche la parentesi televisiva nel reality show di Mediaset

"Sono tornato a nuotare a livello agonistico, competitivo. Era uno step mentale da dover superare, piano piano mi sto levando ogni piccola soddisfazione. Sono stato quasi due anni lontano dalla vasca. Le persone che ho avuto al mio fianco sono state eccellenti. Mi sento al posto giusto, sono contento di vivere questo, così. Imparare di nuovo a nuotare è stato difficile, ma il mio allenatore è stato bravissimo. Fatica dopo fatica, ci sono riuscito o almeno ci sto riuscendo. Prossimamente ho una gara ad aprile e una tappa di Coppa del Mondo a maggio."

Bortuzzo è tornato a parlare anche di due suoi ex compagni d'avventura al Gf Vip, con i quali è ancora legatissimo: Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi

"Sono davvero unici, hanno una delicatezza assurda. Gianmi, quando mi scrive, ha sempre le parole giuste. E’ sempre così dolce. Nella Casa abbiamo parlato sempre di questo perché loro volevano aiutarmi a trovare la strada per raggiungere questi obiettivi. Io sono sicuro che quelli che saranno i miei risultati li vivono anche un po’ loro. Vederli ancora accanto a me…spero un giorno di poterli portare a Parigi. Aldo, dopo il Grande Fratello, è venuto in palestra con me. Lui non mi parla mai illudendomi o tanto per parlare, è sempre molto realista. Da lui posso solamente che imparare. Averlo vicino mi fa sentire che quello che sto facendo è possibile."

Parlando della sua situazione sentimentale, Manuel ha ribadito di esser single come nell'ultima intervista concessa a Chi la scorsa settimana. L'ex gieffino ha anche rivelato di non aver mai più sentito Lulù Selassiè dopo la fine della loro relazione.

"Sono stato con Lulù e poi con Angelica, dopo non c’è stato più nulla, neanche in segreto, lo posso assicurare. Lulù non l’ho più sentita, ognuno per la sua strada. Va bene così. Quando vivi un momento talmente bello sei un po’ accecato, non pensi più a nulla. Questo non vuol dire che non c’è spazio per una donna però è come se adesso non ci stessi pensando. Sono single."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.