Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e l'amore per Stefano Oradei: "Mi sono buttata, questa storia è partita..."

L'ex conduttrice del Grande Fratello Vip racconta come è nata la sua storia d'amore con Oradei.

Manila Nazzaro è sempre più innamorata di Stefano Oradei. A rivelarlo è stata proprio l'ex amata concorrente del Grande Fratello Vip che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, ha raccontato come è nata la sua storia d'amore con il ballerino dopo la rottura con Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro senza filtri

La storia d'amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei prosegue a gonfie vele. Intervistata dal settimanale Gente, la showgirl ed ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è raccontata svelando retroscena inediti sulla sua relazione con il ballerino professionista:

Io sono una persona prudente, ma questa volta mi sono buttata. Forse perché da subito questa storia è partita come vera e seria e io avevo un gran bisogno di stabilità. La relazione di prima non era riuscita a soddisfare [...] Già conviviamo. Con lui è tutto così naturale è bello che anche i miei figli lo hanno accettato subito.

La Nazzaro, che sta trascorrendo le vacanze estive in giro per il mondo, ha parlato della sua grande passione per la medicina e rivelato che, da settembre, la vedremo alla conduzione di Mattina Italiana:

Diventare cardiochirurgo era la mia passione. Ma poi la vita prende pieghe diverse. A Settembre sarà nuovamente alla conduzione di Mattina Italiana: Dall’11 riprendo con Mattina Italiana su Rai Radio Tutta Italiana, programma con cui ho vinto il Microfono d’oro.

