Grande Fratello Vip, Luca Salatino in una nuova avventura professionale

Gossip TV

L'ex concorrente del GFVip Luca Salatino è pronto a lanciarsi in una nuova avventura professionale. Scopriamo insieme i dettagli.

Dopo aver preso parte a diversi programmi tv, tra cui Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip, per Luca Salatino si sono aperte le porte di una nuova avventura professionale.

GFVip, Luca Salatino pronto a entrare nel ristorante Qvinto!

L'ex tronista è uscito dal programma con Soraia Ceruti e la loro storia ha resistito anche all'interno del GFVip, dove Salatino ha dimostrato amore per la compagna e ha preferito abbandonare lo show per la mancanza che aveva di lei. Dopo essere andati a convivere, tuttavia, la coppia si è separata dopo pochi mesi. Sui social non sono mancate le frecciatine e ancora oggi non sono chiari i motivi della rottura.

Dopo la fine della relazione con Soraia Ceruti, ex corteggiatrice del dating show, Luca Salatino ha deciso di iniziare un nuovo percorso lavorativo: l'ex gieffino, infatti, è stato nominato responsabile del reparto friggitoria di Qvinto, noto ristorante della capitale. L'annuncio è arrivato direttamente dalla pagina ufficiale del locale:

"Diamo il benvenuto allo Chef Luca Salatino, responsabile del reparto friggitoria. Le radici e la tradizione sono i suoi punti di forza. È partito dai posti più impensabili fino ad essere menzionato tra le migliori carbonare del Gambero Rosso. In ogni preparazione cerca di raccontare un pezzo della sua storia, ha fatto tesoro di ogni minimo errore, lavorando sempre con il sorriso. Ama pensare di trasmettere l'amore e la passione che ha per la cucina. Ingredienti fondamentali? Piatti poveri, ma fatti con il cuore."

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip