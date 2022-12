Grande Fratello Vip, Luca Salatino abbandona definitivamente la casa, il retroscena: "Ho parlato con Maria De Filippi"

Gossip TV

Nella venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, l'ex tronista romano, Luca Salatino, dopo mesi di insofferenza e indecisione, ha scelto di ritirarsi dal reality.

Nella venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, l'ex tronista romano, Luca Salatino, dopo mesi di insofferenza e indecisione, ha scelto di ritirarsi dal reality show.

Gf Vip, la scelta di Luca Salatino

Entrato da poco più di tre mesi, nel corso della prima puntata andata in onda lunedì 19 settembre scorso, lo chef romano ha vissuto sin da subito una certo malessere causato, soprattutto, dalla grande mancanza dei suoi affetti, in particolare della fidanzata Soraia Ceruti. Salatino è stato messo alle strette più volte e spronato dal conduttore e dalla stessa fidanzata a viversi l'esperienza con più spensieratezza ma soprattutto negli ultimi giorni, l'ex tronista ha annunciato più volte di essere arrivato alla consapevolezza di non voler più continuare la sua avventura al Gf Vip.

"Lo dico con dispiacere sicuramente ci ha regalato delle emozioni bellissime - ha esordito Alfonso Signorini - Luca è un personaggio positivo, ci ha fatto conoscere la sua famiglia, il suo cuore, però è anche un ragazzo fragile, senza la sua Soraia non ci vuole stare, stasera potrebbe arrivare la sua scelta definitiva di lasciare la casa, il suo dolore arriva a influenzare anche l’umore della casa."

"La tua debolezza si chiama soprattutto Soraia - si è poi rivolto il conduttore al 30enne romano - senza lei non riesci ad andare avanti, abbiamo cercato in tutti i modi di farti cambiare idea. Ti ho fatto parlare anche con Maria De Filippi durante un confessionale. Credo sia arrivato il momento di prendere la tua decisione definitiva, vuoi lasciare la Casa del GF Vip?"

Salatino ha quindi ribadito la sua decisione in lacrime:

“Lascio per sempre. Questo è un percorso che al di là delle cose che mi ha insegnato e di tutte le cose positive che mi porterò dietro, è giusto che questo percorso lo faccia chi sta tutti i giorni con il sorriso, non riesco più a essere me stesso”.

In studio, dopo gli applausi calorosi del pubblico, Luca ha potuto riabbracciare commosso la sua Soraia con la quale il romano si è stretto in lungo ed emozionante abbraccio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.