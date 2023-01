Grande Fratello Vip, Luca Onestini nel mirino di Sonia Bruganelli: "Sei un cantastorie, stai perdendo credibilità in Casa"

Gossip TV

Sonia Bruganelli contro Luca Onestini in diretta al Grande Fratello Vip.

Non c'è pace per Luca Onestini che, dopo essersi scontrato in studio la scorsa settimana con Soleil Sorge, è stato duramente criticato da Sonia Bruganelli. Il motivo? Secondo l'opinionista della settima edizione del reality show, l'ex tronista di Uomini e Donne è completamente cambiatodal suo ingresso nella Casa.

Sonia Bruganelli contro Luca Onestini

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli si è scagliata contro Luca Onestini. L'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha accusato l'ex tronista di Uomini e Donne di aver assunto nella Casa di Cinecittà un comportamento ambiguo, completamente diverso dall'inizio del suo percorso:

Quando sei entrato mi sei stato molto simpatico, hai portato allegria. Poi hai cambiato completamente registro, gli altri sono rimasti a fare il reality, tu stai facendo una soap sudamericana con Oriana, scordandoti prima di tutto che il Gf è italiano, visto che state sempre lì a parlare in spagnolo [...] Te lo dico non avendo precedenti con te, non siamo stati insieme perché potresti essere con me e non ti ho tradito. Stai totalmente perdendo credibilità in casa, perché vai in giro nella casa a parlare di Nikita e di altre persone, convinto che non ti vedano, quando potresti farlo in volto. Sei un cantastorie, racconti un sacco di stupidaggini...Tu hai una modalità di atteggiamento particolare, dalla mattina alla sera sembra che tu prenda in giro tutti.

Accuse che hanno provocato la reazione immediata di Onestini:

Mi prendo gli insulti e sto zitto. È la sua opinione e la accetto, io la sto vivendo in modo molto tranquillo in casa. Ovvio che quando una mia amica viene offesa io vado a difenderla e la aiuto a ripiegare i vestiti. Se questo è fare il buffone, allora va bene, sono un buffone...

