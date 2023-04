Grande Fratello Vip: Luca Onestini nel cast di un altro programma tv, la frecciata di Soleil Sorge

Gossip TV

Dopo il Gf Vip, Luca Onestini sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Back to school.

Dopo il Grande Fratello Vip, Luca Onestini è pronto a mettersi alla prova in un altro programma televisivo. L'ex amato concorrente, infatti, sarà tra i protagonisti della nuova stagione di Back to school, che partirà stasera mercoledì 5 aprile 2023 su Italia 1 e sarà condotta da Federica Panicucci.

Luca Onestini, dal Gf Vip a Back to school: "Uno dei più indisciplinati"

Momento d'oro per Luca Onestini che, dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip, sarà nel cast della nuova edizione di Back to school. A rivelare qualche retroscena inedito sul percorso del modello nella scuola ci ha pensato Federica Panicucci. Ospite al GF Vip Party, la conduttrice ha infatti confessato:

Ci saranno tanti personaggi e si parte con una bella squadra. Ci saranno persone viste anche qui al GF. Sì sto parlando anche di Luca Onestini. Se è preparato o no? Non posso spoilerarvi troppo, però posso dirvi che è stato uno dei più indisciplinati nella scuola. Mi ha fatto faticare per tenerlo a bada. Peggio di Pretelli. Tu sei sulla buona strada, ma è stato complicato anche con te. Non posso dire molto di più, ma uno scoop ve lo voglio regalare. Tra i 30 concorrenti ce n’è uno che si è rifiutato di dare l’esame finale.

A commentare la partecipazione di Onestini a Back to school non poteva mancare la sua ex Soleil Sorge:

Ci sono un sacco di volti noti. Ho saputo che ci sono stati anche degli ex vipponi della casa. Parlo di Luca giusto? Poi c’è Alessandro Cecchi Paone, anche lui è venuto da noi di recente. Comunque Luca dovrebbe essere bravo a scuola, perché lui studia all’università, dove è iscritto da quasi 10 anni, quindi penso che qualcosa sappia!

Ricordiamo che la nuova edizione di Back to school partirà stasera su Italia 1. Nel cast ci saranno Awed, Blind, Aldo Montano, Ivan Cattaneo, Luca Onestini, Alessandro Cecchi Paone, Francesco Pannofino, Pierpaolo Pretelli, Michele Cucuzza, Ricky Tognazzi, Riki, Walter Zenga, Gigi e Ross, Gabriele Cirilli, Luca Daffrè, Katia Ricciarelli, Mietta, Cecilia Capriotti, Maria Monsè, Jenny De Nucci, Elena Morali, Carmen Di Pietro, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Valeria Marini, Jo Squilo, Justine Mattera, Beatrice Valli, Elisa Esposito e Natasha Stefanenk.

