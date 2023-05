Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova di nuovo insieme, il post che sorprende tutti

Gossip TV

L'ex coppia nata poco dopo la conclusione della seconda edizione del Gf Vip si è ritrovata a Cesenatico e con l'occasione si è tornato a parlare immediatamente del tanto atteso ricongiungimento.

Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente della seconda e della settima edizione del Gf Vip, ha nuovamente sorpreso tutti con un post sul suo seguitissimo profilo Instagram accanto alla sua ex indimenticata e indimenticabile fidanzata, Ivana Mrazova, la bella modella ceca con cui si è ritrovato nuovamente insieme nella Casa di Cinecittà negli scorsi mesi, durante l'ultima avventura televisiva del bolognose.

Gf Vip, Luca e Ivana "Sorpresa inaspettata"

Dopo la conclusione del reality show, i fan attendevano trepidanti notizie sull'ex coppia che si era lasciata in lacrime nel grande loft del Grande Fratello Vip, ritrovando l'armonia di un tempo e promettendosi di rivedersi e consolidare quel profondo legame che sembra non essersi mai concluso del tutto.

Onestini ha infiammato il gossip poco dopo con un video insieme ad Ivana, intenti a ballare insieme davanti al Duomo ma gli entusiasmi si sono quasi immediatamente spenti in seguito ad diversi rumors e alle parole del fratello di Luca, Gianmarco che in un reality spagnolo ha parlato dell'ex tronista descrivendolo, attualmente, "libero e single".

Oggi, tuttavia, i tanti sostenitori della coppia possono tornare a sognare. Luca ha postato una serie di scatti con Ivana, accompagnati dalla frase, "Unexpected surprise", ovvero sorpresa inaspettata taggandosi a Cesenatico luogo in cui vive Onestini. Sembra proprio che la Mrazova lo abbia raggiunto facendogli una grandissima sorpresa. Che sia arrivato dunque il punto di svolta? Attenderemo ulteriori sviluppi.

