Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso nella prossima edizione? Ecco cosa ha dichiarato!

Per la prossima edizione del GFVip potremmo avere anche Loredana Lecciso nella casa? Vediamo insieme cosa ha dichiarato!

Manca ancora molto alla prossima edizione del Grande Fratello, ma già si rincorrono nomi di possibili concorrenti. Tra questi è saltato fuori anche quello di Loredana Lecciso. Ma sarà davvero così? Ecco cosa ha risposto!

Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso prossima gieffina? Ecco cosa ha dichiarato!

Per la nuova stagione del GFVip, in seguito alle accuse di essere un pessimo esempio di programma televisivo e alla decisione di Pier Silvio Berlusconi di rivoluzionare il palinsesto, cercando di offrire al pubblico maggior qualità e prodotti sempre al top, si è deciso che per la nuova stagione ci sarà una versione mista di Vip e Nip, perciò si cercano, ovviamente, i concorrenti.

Alfonso Signorini, il padrone di casa, ha già iniziato a provinare diversi candidati e sicuramente, tra i Nip, si sono presentati diversi individui davvero eccentrici...come un monaco! A quanto pare, l'uomo vorrebbe approfittare del programma per diffondere il messaggio d'amore del Vangelo ed è un fan accanito del GFVip, tanto da non averne mai perso neppure una puntata. Ma tra i possibili futuri gieffini potrebbe celarsi anche un nome molto noto al pubblico: quello di Loredana Lecciso.

Intervistata da Visto, la soubrette ha raccontato come sta procedendo la sua vita professionale e ha deciso di rivelare la verità sul suo coinvolgimento nella prossima edizione del reality di Canale5. A quanto sembra, alla Lecciso è stato chiesto già in passato di prendere parte alla trasmissione e lo stesso Signorini in persona l'ha più volte pregata di prendervi parte. Anche per la nuova edizione del GFVip, ha rivelato Lecciso, il conduttore ha chiesto la sua partecipazione. Ma cosa avrà risposto la soubrette? Ecco cos'ha dichiarato nell'intervista:

"Alfonso Signorini mi ha chiesto anche quest'anno di partecipare al GFVip, seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico"

Nel frattempo, anche le opinioniste del programma hanno rivelato se saranno o meno presenti: per la prossima edizione rivedremo Sonia Bruganelli e Orietta Berti? E Giulia Salemi farà parte del cast della prossima edizione?

