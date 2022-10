Grande Fratello Vip, Loredana Bertè contro Elenoire Ferruzzi: "Atteggiamenti non accettabili, le parole sono armi"

Gossip TV

La nota cantante ha condannato le parole dell'ex gieffine pronunciate nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip

Loredana Bertè si è scagliata contro Elenoire Ferruzzi e si è complimentata con il Grande Fratello Vip e il pubblico che ha eliminato l’attrice transgender.

Gf Vip, Loredana Bertè: "Parole della Ferruzzi inaccettabili"

Nel corso dell'undicesima puntata del Gf Vip condotto da Alfonso Signorini, il reality show ha deciso di intervenire piuttosto duramente nei confronti di Elenoire Ferruzzi, in merito ad alcune sue esternazioni e gesti molto discussi nei confronti di Nikita Pelizon.

La showgirl ha preso di mira la modella e in più di un'occasione ha insinuato che Nikita avesse il malocchio e portasse sfortuna. Come se non bastasse, Eleonoire, nei giorni scorsi, si è resa protagonista anche di un brutto gesto nei confronti della gieffina e al poco dopo al suo arrivo in giardino ha sputato per terra in segno di disprezzo. La Ferruzzi in merito a questo comportamento si è però giustificata affermando che non era rivolto contro Nikita mentre, sulle altre esternazioni ha ammesso di aver vissuto il reality probabilmente sopra le righe, non rendendosi conto della gravità delle sue affermazioni. Il Gf Vip ha inflitto quindi un provvedimento mettendola in un televoto flash per farla restare o eliminarla dal gioco.Il pubblico ha sancito una schiacciante preferenza e l'ha voluta fuori con il 90% di preferenze.

Sulla vicenda è intervenuta anche Loredana Bertè che purtroppo ha vissuto sulla sua pelle cosa vuol dire affrontare le maldicenze delle persone. L'indimenticabile sorella Mia Martini, infatti, ha dovuto subire questo genere di insinuazioni che l'hanno perseguitata per tutta la vita.

Ecco cosa ha scritto la Bertè complimentandosi con Alfonso Signorini e con il Grande Fratello Vip: