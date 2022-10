Grande Fratello Vip, lo sfogo di Sara Manfuso dopo essere stata cacciata da Alfonso Signorini

Gossip TV

La giornalista ed ex modella, nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, ha avuto un acceso diverbio con Alfonso Signorini, dopo le accuse che ha rivolto a Giovanni Ciacci

Nel corso del sesto appuntamento con il Grande Fratello Vip, tra gli ex gieffini, accanto a Giovanni Giacci e Ginevra Lamborghini, è intervenuta anche Sara Manfuso per spiegare i motivi che l'hanno spinta a lasciare la Casa.

Gf Vip, Sara Manfuso si difende: "Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali"

Sara, oltre ad esprimere solidarietà per Marco Bellavia e difendersi dalle accuse di bullismo, ha parlato anche di un grave episodio vissuto nella Casa. Quando Giovanni Ciacci le ha toccato il sedere facendo una battuta sulle violenze sessuali. La Manfuso ha spiegato di aver rivissuto in parte il dolore affrontato anni fa, quando è stata vittima di una violenza sessuale.

Ciacci è rimasto visibilmente scosso e sconvolto dalle accuse della Manfuso, ribadendo che non c'è in quel gesto alcun intento malizioso. Tra l'ex modella e opinionista è nato anche un acceso diverbio con il conduttore che è sembrato abbastanza risentito per la scelta di Sara di lasciare definitivamente la Casa.

Pochi instanti fa, Sara Manfuso è intervenuta sui social parlando di quanto è accaduto ieri sera:

Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase “simuliamo una violenza sessuale” accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GFVip7. Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato - che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi - emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere. Uscita volontariamente dalla casa dopo la vicenda Bellavia perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata.

Conosciamo com’è andata…

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.