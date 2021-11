Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: ''Sei una caricatura, falso''

Gossip TV

Ancora scontri tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip.

Il flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi è finito ancora prima di iniziare, deludendo i fan del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha preso le distanze dall’imprenditore e sembra ormai infastidita da ogni parola che esce dalla bocca del gieffino. Parlando con gli inquilini, Gianmaria si lascia scappare una frase che fa perdere le staffe a Sophie, e scoppia una lite.

Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Dopo un breve flirt che ha stupito i fan del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono ai ferri corti. Dopo la sorpresa che ha fatto infuriare l’ex tronista di Uomini e Donne, l’imprenditore si è lasciato andare ad un commento altezzoso per placare l’ironia pungente di Soleil Sorge, che ha sempre qualcosa di poco carino da dire sul suo conto. “Ti pare che viaggio in economy”, ha dichiarato Gianmaria per provocare Soleil, ripresa duramente da Alfonso Signorini in puntata. La frase pronunciata da Antinolfi, tuttavia, è stata percepita decisamente in modo negativo da Sophie, che si è scagliata contro l’imprenditore. “Anche io viaggio in business ma non lo dico, cosa me ne frega. È stata una cosa tristissima. Ti senti meglio a dire chiaramente a viaggiare solamente in business? È tristissimo dirlo”, ha sbottato Codegoni, ignorando le giustificazioni del partenopeo.

La discussione non è finita qui, dal momento che Sophie ha allargato la questione sconfinando anche nel privato, continuando ad accusare Gianmaria di essere stato falso anche nel loro rapporto. “Io non ti ho presa in giro neanche un attimo. Sophie noi non parleremo mai più, ma non ti ho preso in giro mai. È la cosa che più di mi dispiace questa, io ti voglio bene. La verità è che io ci ho tenuto tanto, non ti ho mai preso in giro e tutti lo sanno bene. Quando io mi sono aperto con te, tu mi hai mandato a ca**re”, ha dichiarato Antinolfi sperando di riuscire a persuadere la milanese. “Non voglio più parlare con te, tu hai preso in giro tutti, anche te stesso. Per assurdo ti voglio anche bene, e sto cercando di lottare affinché tu esca nella tua verità, le cose che negative che faccio sono per questo. Sei una caricatura di te stesso, tu non ti sei mai aperto perché la tua è stata una presa in giro”, questa la dura replica di Sophie, che non ha accettata la mediazione dei presenti e ha continuato ad inveire contro Gianmaria.

"In puntata ho detto che non penso che lui sia falso, ma che qui dentro sei finto. Ho specificato che sei una brava persona… Se io ti dico molte volte di non fare alcune cose che non ti fanno piacere, tu ti ostini a farle e io non ci credo più […] Tu a parole dici una cosa, a fatti dimostra altro e non mi interessa continuare. Anche fuori da qui il mio pensiero rimarrà tale […] Io sono stata sempre allergica alle persone così, perché io odio le persone sbruffone”, ha chiosato l’ex tronista, finita nel mirino di Karina Cascella. “Per me la cosa più bella qui dentro è stato il mio interesse per te. La cosa che più mi dispiace è che tu non mi creda, che mi sono tolto la possibilità con una persona che mi interessa. Sono un grande co***one per aver perso la possibilità con te”, ha replicato prontamente Gianmaria, prima di venire abbandonato in giardino tutto solo.

