L'appello delle tre Princess in diretta su Instagram.

Nel corso di una diretta Instagram, Jessica, Lulù e Clarissa, le tre princess protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno parlato di come è stato tornare alla realtà dopo la reclusione nella Casa, dopo ben sei mesi nell'avventura nel reality e dei loro progetti futuri. Nell diretta, le tre giovani ex gieffine hanno anche fatto una richiesta a tutti coloro che le sostengono.

Ecco cosa ha dichiarato Jessica, la vincitrice della sesta edizione:

Sicuramente è stato tutto pazzesco assurdo ancora devo finire di realizzare tutto questo… l’amore dei fan, la gente che ti ferma per strada… Sto dormendo davvero pochissimo leggo tutto grazie per tutto quello che avete fatto per me mi sto godendo la famiglia esco poco è stato tutto pazzesco sono stanca perché è stato tutto così’ eccitante ragazze.

Usare il telefono è stato strano e poi anche ovviamente vedere persone lì dentro non senti né vedi nessun altro se non in puntata, stare in mezzo ad altre persone o il clacson della macchina, stare su Instagram cose non brutte ma strane, ha replicato Lulù che ha anche svelato chi frai i suoi ex compagni, avrebbe voglia di rivedere: "Sophie Ale Miri vorrei rivedere loro tre, Sole, pure Valeria, Manila pure". Le princess hanno parlato di Sophie come una grande amica a cui sono tutte e tre legatissime.

Fra i progetti futuri c’è sicuramente la musica sia per Lulù che per Clarissa e anche tanti altri per ora top secret. Per la fidanzata di Manuel ci sarebbe in progetto anche di lanciare le sue amatissime borsette.

Grande Fratello Vip, le Sorelle Selassié e l'appello ai fan: la richiesta di Jessica, Lulù e Clarissa

Le ragazze hanno fatto poi anche un importante appello a tutti i fan:

Noi siamo unite, ci amiamo, mi raccomando tra di voi non litigate, non dovete litigare tra gruppi di fan, se ci amate dovete sapere che siamo unite. Anche se siamo diverse di carattere state tranquilli, perché a noi dopo 5 minuti ci passa

