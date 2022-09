Grande Fratello Vip, le anticipazioni della seconda puntata questa sera su Canale 5: otto "vipponi" pronti ad entrare

Gossip TV

Oggi, giovedì 22 settembre 2022, andrà in onda il secondo appuntamento il Grande Fratello Vip: stasera varcheranno la porta rossa altri nuovi concorrenti.

Oggi, giovedì 22 settembre 2022, secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Giovedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Con loro in studio Giulia Salemi per leggere, in tempo reale, tutti i commenti del mondo web.

Otto nuovi concorrenti – tra questi Giovanni Ciacci e Wilma Goich – sono pronti a varcare la Porta Rossa per unirsi al gruppo di “vipponi” che ha fatto il suo ingresso nella Casa lunedì nel corso della diretta su Canale 5.

Alberto De Pisis, Amaurys Perez, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Luca Salatino, Nikita Pelizon, Pamela Prati, Patrizia Rossetti e Sara Manfuso hanno trascorso le prime ore nel loft di Cinecittà. Si stanno ambientando e studiando tra loro, ciascuno per conoscere più da vicino i compagni di viaggio con cui condividono l’esperienza unica di Gf Vip.

I 23 concorrenti della settima edizione del reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, sono pronti a vivere un viaggio irripetibile dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) è colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nella Casa, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.

L'appuntamento con la seconda puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

