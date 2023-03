Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera: provvedimenti in arrivo

Gossip TV

Oggi, giovedì 9 marzo 2023, andrà in onda il quarantesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, giovedì 9 marzo 2023, in prima serata su Canale 5, ci aspetta il quarantesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi .

Gf Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera: provvedimenti in arrivo

Ivana Mrázová, dopo aver soggiornato come ospite qualche settimana nella Casa, si è finalmente riuscita a confrontarsi serenamente con Luca Onestini a distanza di un anno e mezzo dalla loro rottura. I due ex coinquilini del Gf Vip 2, sembrano essersi davvero ritrovati e Ivana ha dichiarato di far il tifo per Luca e di volerlo rivedere appena finirà la sua avventura nel reality. La modella ceca ha avuto anche da ridire su alcune recenti dichiarazioni di Nikita che ancora sembra delusa dai comportamenti dell'ex tronista. Ivana ha definito la modella triestina "ossessionata" da Onestini e questa sera ci sarà un faccia a faccia tra le due.

Alfonso Signorini ha annunciato anche alcuni seri provvedimenti nei confronti dei gieffini e per alcune cose accadute nella Casa questa settimana.

L’importante verdetto del televoto: Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

L'appuntamento con la quarantesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.



