Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, giovedì 2 marzo 2023, andrà in onda il trentottesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, giovedì 2 marzo 2023, in prima serata su Canale 5, ci aspetta il trentottesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi .

Gf Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

I tre ex, Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova , entrati nella Casa qualche settimana fa ormai, scopriranno le sorti del loro destino. Qualcuno di loro resterà nel loft di Cinecittà?

Nel corso della scorsa puntata, alcune dichiarazioni di Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia relative a un “incontro ravvicinato” tra i due hanno scatenato una forte reazione in Antonella Fiordelisi. I tre avranno modo stasera di chiarire le loro posizione nel corso di un faccia a faccia dopo alcune dichiarazioni della Murgia che ha attaccato la Fiordelisi defininendola una finta vittima.

A scaldare gli animi nella Casa non è solo quanto accaduto tra i “Donnalisi” ma anche l’accesa discussione tra Davide Donadei ed Edoardo Tavassi. Quest'ultimo ha fatto una domanda all'ex tronista in merito alla ex fidanzata, scatenando le ire furibone dello chef pugliese.

Infine, il verdetto del televoto. Sono finiti in nomination Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi: chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

L'appuntamento con la trentottesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.



