Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, lunedì 6 febbraio 2023, in prima serata su Canale 5, trentunesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Gf Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

Tre ospiti sono pronti a entrare nella Casa, tutti ex fidanzati di alcuni concorrenti: Martina Nasoni (ex fidanzata di Daniele Dal Moro e già vincitrice di “Grande Fratello 16”), Matteo Diamante (ex fidanzato di Nikita Pelizon) e Ivana Mrazova (ex fidanzata di Luca Onestini e già concorrente di Gf Vip 2). Per Daniele, Nikita e Luca sono tre ingressi del tutto inaspettati. Come reagiranno?

L'ingresso di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è invece definitivamente saltato a causa della disputa in corso tra lui e il padre della gieffina, Stefano Fiordelisi.

Qualcuno tra gli ospiti potrebbe diventare un vero e proprio concorrente di Gf Vip 7. Ma chi? Quando? E soprattutto saranno ospiti graditi? Come verranno accolti dal gruppo e dai rispettivi ex?

L’ingresso degli ospiti porterà certamente scompiglio nel loft di Cinecittà dove il clima è già incandescente: non mancano accese discussioni e dolci riappacificazioni a cui si uniscono momenti di tensione alternati a momenti esilaranti. I “vipponi” non si fanno mancare proprio nulla.

Infine, il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Nikita Pelizon?

L'appuntamento con la trentunesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.



