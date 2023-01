Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Oggi, lunedì 9 gennaio 2023, andrà in onda il ventisettesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 9 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5, ventisettesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Gf Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

Atmosfera rovente nella Casa di “Gf Vip”: Dana Saber è la protagonista di importanti discussioni un po’ con tutti, soprattutto con Wilma Goich che non ha affatto gradito che la ragazza sia andata a dormire nuda nel letto di Daniele. La Saber, indispettita con alcuni compagni d'avventura, aveva infatti deciso di andare a dormire a bordo piscina. Convinta da Daniele Dal Moro di dormire in camera, pare che la modella marocchina si sia infilata senza reggiseno nel letto dell'ex tronista. Il giorno dopo, Dana ha dovuto affrontare la ire di Wilma che continua ad essere molto gelosa di Daniele. La Saber ha avuto successivamente un crollo tanto da decidere di voler lasciare la Casa. Antonella Fiordelisi l'ha convinta a restare invitando gli altri gieffini ad avere maggiore sensibilità nei suoi confronti.

Sorprese per due “vipponi”: per Oriana Marzoli arriva la madre Cristina e per Micol Incorvaia la sorella Clizia e il padre Salvatore.

Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria vivono una nuova fase della loro speciale amicizia: infatti, negli ultimi giorni, i due si sono molto avvicinati.

Infine, il verdetto del televoto: chi si salverà tra Dana Saber, Davide Donadei e Oriana Marzoli?

L'appuntamento con la ventisettesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.