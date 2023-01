Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Oggi, lunedì 2 gennaio 2023, andrà in onda il ventiseiesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 2 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5, ventiseiesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti e Giulia Salemi.

Gf Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

Una coppia di nuovi opinionisti sarà in studio al fianco di Orietta Berti: si tratta di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Per due puntate, i conduttori di “Gf Vip Party” sostituiranno Sonia Bruganelli.

Nella Casa di Gf Vip, la fine del 2022 e l’inizio del 2023 sono trascorse tra turbolenze e veri e propri terremoti. In particolare: la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è (momentaneamente?) scoppiata. Il giovane romano è sotto accusa per alcune gravi e offensive frasi rivolte alla sua ex fidanzata. Anche l’amicizia tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti è giunta al capolinea. E non è finita qui. Nel corso della settimana, sono avvenute liti furibonde tra Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Oriana contro Antonella e tra la Marzoli e Dana Saber. In generale il clima in casa è tesissimo e sempre pronto ad espoldere.

In arrivo questa sera una bella sorpresa per Sarah Altobello.

Infine, il verdetto del televoto: chi dovrà abbandonare la Casa tra Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich?

L'appuntamento con la ventiseiesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.