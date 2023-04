Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata della finalissima in onda questa sera

Gossip TV

Oggi, lunedì 3 aprile, andrà in onda il quarantacinquesimo e ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 3 aprile 2023, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la finalissima del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi .

Gf Vip: le anticipazioni della puntata della finalissima

Appuntamento finale con il Grande Fratello Vip che questa serà chiude l'edizione più lunga di sempre, inziata il 19 settembre 2022.

L'ultimo posto tra i finalisti dell'edizione del Gf Vip se lo contendono Alberto De Pisis e Milena Miconi. Il televoto di questa sera, decreterà infatti il sesto finalista insieme a Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi.

Poco fa, durante l’ultimo daytime, Alfonso Signorini si è collegato con i Vipponi nella Casa di Cinecittà sentendo i loro stati d'animo a poche ore dalla finale:

"Qui si respira aria di festa, veramente sentivo le parole di Micol, “sono entrata immatura, esco una donna matura”. Io invece sono entrato immaturo ed esco immaturo! E veramente contento di esserlo! Nella Casa dopo 197 giorni e 44 puntate, stasera avremo la 45, finalmente la parola fine ed entriamo nel grande porto del Grande Fratello Vip. In Casa si respira moltissima emozione, la tensione è alle stelle per l’ambitissimo posto della finale, ma non dimentichiamo che sarà una serata di grande festa, ci saranno incredibili sorprese per i nostri sei finalissimi. Riceveranno delle visite che veramente non si aspettano minimamente. Ve lo posso anticipare. Ricordo che al televoto c’è ancora il sesto posto di finalista e se la battono la nostra Milena e Alberto. Voi potete continuare a votare.

Tante saranno le sorprese per i concorrenti ancora in gara tra cui anche qualche incursione di ex gieffini.

Il reality show di Mediaset di appresta a chiudere un'edizione come sempre caratterizzata da molte polemiche e da un significativo cambio di rotta nel corso delle ultime settimane. Alfonso Signorini ha infatti annunciato la volontà da parte dell'azienda di moderare linguaggio e toni sempre particolarmente animati nella Casa di Cinecittà. Le nuove disposizioni hanno quindi costretto la produzione a squalificare Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, due grandi protagonisti dell'edizione. Nel corso della lunga programmazione del reality show, è stato squalificato anche Riccardo Fogli (in seguito ad un'esternazione blasfema) e Ginevra Lamborghini (per alcune dichiarazioni nei confronti di Marco Bellavia).

Ecco tutti i concorrenti eliminati della settima edizione: Cristina Quaranta, Amaurys Perez, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi, Pamela Prati,

Luciano Punzo, Charlie Gnocchi, Dana Saber , Wilma Goich, George Ciupilan, Attilio Romita , Antonino Spinalbese, Nicole Murgia, Sarah Altobello, Davide Donade, Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli e Luca Onestini.

Marco Bellavia, Sara Manfuso, Patrizia Rossetti e Luca Salatino si sono invece ritirati.

L'appuntamento con la finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.



