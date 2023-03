Grande Fratello Vip, la verità di Matteo Diamante sul rapporto con Nikita Pelizon: "Nella Casa le ho spiegato che..."

Gossip TV

L'ex gieffino Matteo Diamante chiarisce il suo rapporto con Nikita Pelizon e il suo amico George Ciupilan.

Matteo Diamante è tornato a parlare della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini giunto alla sua settima edizione. Un'esperienza breve ma intensa, che ha permesso all'ex naufrago de L'Isola dei Famosi di recuperare il rapporto con la sua ex fidanzata Nikita Pelizon.

Matteo Diamante e il chiarimento con Nikita Pelizon al Gf Vip

Tempo di confessioni per Matteo Diamante che, a poche settimane dalla sua uscita di scena, ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan circa la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Il modello ha colto l'occasione anche per chiarire la sua posizione nei confronti della sua ex Nikita Pelizon:

Premesso che nella vita credo sia normale litigare con una persona, fare pace o ricredersi. Detto questo, la sequenza è stata questa, come fece anche Nikita per me per l’Isola, anche se non parlavo con Nikita la sostenevo. Poi ho avuto quella discussione con George chiarita di recente, Nikita si era sentita attaccata, ma non ce l’avevo con lei e nella Casa ci siamo chiariti e le ho spiegato anche quelle parole più bruttine che ho detto nei suoi confronti in risposta alle sue brutte parole che ha detto su di me...

Matteo ha poi continuato parlando del forte affetto che lo lega a Nikita:

Ci siamo chiariti, ci siamo chiesti scusa, dato che quelle parole derivavano da incomprensioni e da persone mature ci siamo chiariti. Può una persona volersi bene con un’altra e difenderla? Se lei ha un interesse per un altro è giusto che lo abbia e io uguale. Non lo sappiamo neanche noi, c’è questo bene, un’attrazione fisica molto forte e non lo so… a 33 anni mi sono successe talmente tante cose che mai dire mai.

