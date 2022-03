Grande Fratello Vip, la verità di Kekko Silvestre: "Ecco perché sono stato poco presente nel percorso di Davide"

Gossip TV

Kekko dei Modà rivela: "Andare in trasmissione poteva essere un'arma a doppio taglio per Davide".

Manca davvero poco alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda il prossimo lunedì 14 marzo 2022 su Canale 5. Tra i finalisti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini anche il giovane attore Davide Silvestri.

La confessione di Kekko Silvestre sul percorso di Davide Silvestri al Gf Vip

Davide è uno dei finalisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa e svelare qualche retroscena ci ha pensato Kekko Silvestre. Ospite a Casa Chi, il format web del settimanale Chi, il frontman dei Modà ha parlato del rapporto che lo lega al cugino: "Io e Davide abbiamo un rapporto straordinario, siamo fratelli, siamo cresciuti insieme perché abbiamo più o meno la stessa età".

"Quando lui mi venne a parlare di questa esperienza ipotetica al Grande fratello, perché si era fatto avanti lui per cercare di partecipare, io gli dissi 'Davide sei sicuro che ce la fai a portarla avanti?' E lui mi disse 'Si, sento che ce la faccio a portarla avanti'. Devo dire che sono molto felice" ha dichiarato Kekko per poi rivelare i motivi che lo hanno spinto a non partecipare attivamente al percorso di Davide al Gf Vip "Io sono apparso molto molto poco, ho fatto un video ma non sono mai venuto in trasmissione. I motivi sono due principalmente. Allora il primo motivo è legato a dei motivi che ho avuto io personali, questi problemi mi hanno portato a rifiutare degli inviti, sempre sulla stessa rete e su altre reti. Per rispetto alle persone a cui avevamo detto no, anche la casa discografica mi ha detto di evitare di andare perché altrimenti si sarebbero offesi".

Il cugino di Davide ha infine concluso affermando: "Col senno di poi, anche andare in trasmissione poteva essere un’arma a doppio taglio per Davide. Io avrei potuto portare i miei fan a votare per lui ma avrei anche potuto scatenare un’antipatia nei suoi confronti perché c’è anche gente a cui non piaccio. Questi direi che sono i motivi".

