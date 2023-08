Grande Fratello Vip: "La rottura tra Antonella ed Edoardo? Credo che lui non ce la facesse più", parla Chiofalo

Gossip TV

Francesco Chiofalo commenta la fine della relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è ufficialmente giunta al capolinea. A commentare la loro rottura è arrivato Francesco Chiofalo che, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha lanciato una frecciata alla sua ex fidanzata.

Antonella Fiordelisi sotto accusa: l'attacco di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Mio in cui ha commentato l'ultima edizione di Temptation Island e non solo. L'influencer romano ha infatti colto l'occasione per parlare delle sue ex fidanzate, ovvero Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi. A proposito della concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, Chiofalo ha rivelato:

Non mi nomina pubblicamente come se non ci fossi stato, forse per paura di darmi visibilità. Ma dimentica che sono stato io a farle arrivare un milione di follower: prima di mettersi con me non la conosceva nessuna. Lavorava sui social guadagnando pochissimo, poi la sua popolarità è impennata e anche i suoi guadagni. Ma non mi ha mai detto grazie. Anche Drusilla ha preso moltissimi followers grazia a me, perché sono un forte influencer. Non è un vanto, credo sia normale. Sarebbe come negare che Antonino Spinalbese abbia giovato del suo rapporto con Belen Rodriguez.

Chiofalo ha poi detto la sua sulla rottura tra Antonella ed Edoardo Donnamaria accusando la sua ex di essere troppo legata ai social:

Penso che la loro sia stata solo una coppia mediatica: al di fuori di Gf Vip non si sarebbero mai messi insieme. Gli scoop che la riguardano soprattutto se arrivano da Fabrizio Corona per me sono tutte fake news per accendere i riflettori su di lei. È tutto studiato, Corona è stato il suo primo manager. Edoardo secondo me, è diverso è un ragazzo lontano da determinate cose...

Sono stato io il primo a dire che è malata di Instagram. Sta sempre con il telefono in mano e parlo solo delle storie che ha messo Tizio e di quanti like ha preso Caio. Credo che a un certo punto Edoardo non ce la facesse più. Lo capisco perché ci sono passato: è una cosa eccessiva.

