Grande Fratello Vip, la madre di Edoardo Tavassi indispettita contro gli autori e lancia una nuova frecciatina ad Antonella

Gossip TV

Emanuela Fuin, madre di Edoardo e Guendalina Tavassi si è lamentata della poca visibilità data al figlio nelle ultime ore di permanenza al Gf Vip e ha replicato ad un Tweet di Antonella Fiordelisi.

Emanuela Fuin, madre di Edoardo e Guendalina Tavassi si è lamentata della poca visibilità data al figlio nelle ultime ore di permanenza al Gf Vip e inoltre ha replicato ad un Tweet di Antonella Fiordelisi.

Nonostante siano in molti a pensare che Edoardo goda di un trattamento di favore all'interno del reality show (per via della mancata squalifica ad differenza di altri ex gieffini quali Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro) la Fuin ha fatto notare con Ig Stories che gli autori nel corso delle ultime ore si siano dimenticati di Edoardo, danno ampio spazio solo a Nikita e Milena

"Ci sono altre cinque persone in Casa, ma da ore cosi" ha scritto la donna postando un'immagine che inquadrava le due vippini. Altro motivo di fastidio è stata una clip del Gf Vip in cui veniva annunciata la finale e nella quale è mancata un'immagine del figlio:

"Vi siete dimenticati che c’è Tavassi in finale? O non avevate una foto con lui? 😏" ha cinguettato la donna.

Vi siete dimenticati che c'è Tavassi in finale? O non avevate una foto con lui? 😏 — E F (@EmanuelaFuin) April 2, 2023

La madre dei Tavassi ha infine commentato un tweet di Antonella Fiordelisi. "Avrò anche i modi sbagliati, ma non mi sono mai sbagliata" ha scritto Antonella, alla quale, la Fuin ha replicato "Chi crede di non sbagliare mai, nuota nel mare dei suoi errori."

Chi crede di non sbagliare mai, nuota nel mare dei suoi errori. — E F (@EmanuelaFuin) March 30, 2023

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.