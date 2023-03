Grande Fratello Vip, la famiglia di Antonella Fiordelisi durissimi contro il reality: "Non votate più"

Gossip TV

Stefano Fiordelisi e la famiglia di Antonella, a gamba tesa contro il Gf Vip.

Nel corso del quarantaduesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, giovedì 16 marzo 2023, è stata decretato il secondo finalista della settima edizione.

Gf Vip, la famiglia di Antonella Fiordelisi: "Non votate più, fatelo per la sua salute"

Dopo Oriana Marzoli, è Micol Incorvaia ad aver conquistato la finale battendo al televoto, Luca Onestini, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Quest'ultima ha perso per la seconda volta la possibilità di essere finalista e la reazione, da parte sua e della famiglia, non è di certo passata inosservata. L'ex schermitrice è apparsa davvero provata dichiarando di fare davvero fatica a restare nel gruppo ormai per gran parte coeso contro di lei e ha espresso tutto il suo rammarico per non essere stata compresa dal pubblico. Anche la famiglia di Antonella ha preso una posizione molto netta nei confronti della situazione. Il padre, Stefano Fiordelisi ha inviato tutti i sostenitori della figlia a non votare più per la gieffina: "Non votate più abbiamo da completare cose importanti. Fatelo per la salute di Antonella“ ha scritto Fiordelisi su Instagram.

Inoltre, dall’account Twitter di Antonella gestito dai genitori, hanno speso parole poco gentili anche nei confronti di Orietta Berti che è intervenuta spesso contro l'influencer campana, definendola arrogante e poco umile:

“Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash di non salvare Antonella, per il suo bene..”

#donnalisi #gfvip cara Orietta la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso ad una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) March 16, 2023

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.