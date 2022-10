Grande Fratello Vip, la confessione di Luca Salatino: ''Mi sento molto più forte di…''

Gossip TV

Luca Salatino parla di un grande cambiamento avvenuto in lui grazie alla sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Luca Salatino potrebbe trascorrere le ultime ore nella casa di Cinecittà ma, ignaro del polverone che si è alzato per la bestemmia lanciata al Grande Fratello Vip, continua a riflettere sulla sua avventura e a passare messaggi molto positivi. Ecco la confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Luca Salatino fa una confessione inaspettata

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, Luca Salatino ha dato modo al pubblico di Canale 5 di ricredersi sul suo conto. Essendo stato protagonista nello studio di Uomini e Donne e avendo oggettivamente ben poco di Vip, i telespettatori sembravano non gradire la sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip fino a quando non hanno iniziato a conoscerlo meglio.

Luca ha parlato del suo passato doloroso, segnato dalla diagnosi di depressione e da momenti particolarmente bui nati da un sogno infranto; il gieffino ha parlato al pubblico, in modo semplice e gentile un po’ come è lui, della lotta che ha dovuto affrontare e di come si è rialzato per poi raccontare dell’amore che nutre per la fidanzata Soraia Allam Ceruti. Insomma, Luca è riuscito a far affezionare i telespettatori ma ha commesso un grave passo falso, violando il regolamento con una bestemmia che non è passata inosservata. Nonostante sia un personaggio solare e interessante, Salatino rischia la squalifica dal programma di Canale 5 per questo e Alfonso Signorini dovrà decidere la sorte del concorrente. Nel frattempo, Luca ha fatto alcune confessioni molto interessanti, spunto per un nuovo argomento:

“Nel mio piccolo, sono venuto qua e mi vedo allo specchio… Prima dovevo stare per forza attento, invece ora no. Se voglio mangiarmi un panino alla porchetta lo mangio, una fetta di dolce. Ma che vita è, dovevo stare sempre attento a quello che mangiavo, ero in fissa che dovevo avere l’addome scolpito. Ti dico la verità, mi sento molto più forte di prima”.

Luca ha parlato del disagio di dover essere sempre perfetto fisicamente, arrivando a privarsi di leccornie e pasti completi, pur di avere un addome scolpito. Un argomento che è decisamente molto importante al giorno d’oggi, per i giovani che sui social trovano esempi di corpi irrealistici, creati da foto modificate e diete devastanti, che si pongono come modelli di bellezza universale.

