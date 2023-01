Grande Fratello Vip, "La Bruganelli fa ridere" , lei replica: è scontro social con Giuseppe Candela

Gossip TV

Scintille tra il giornalista Candela e la Bruganelli: cos’è successo su Twitter dopo la puntata di lunedì del GF Vip.

Dopo l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, su Twitter sono emerse le consuete e sempre numerose polemiche nei confronti del programma, alcune delle quali hanno coinvolto anche il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli.

"Sonia Bruganelli fa ridere", il Tweet di Giuseppe Candela: botta e risposta al vetriolo

Quest'ultimi, durante la sorpresa ad Oriana Marzoli che ha incontrato la madre Carmen, si sono mostrati particolarmente annoiati durante il blocco della venezuelana, suscitando diverse critiche da parte del web che li ha giudicati irrispettosi e fuori luogo. Per quanto riguarda la moglie di Bonolis che attira sempre poche simpatie da parte del popolo degli internauti, è arrivato anche un Tweet al vetriolo di Giuseppe Candela, penna di Dagospia.

"A me la Bruganelli fa ridere perché ci crede tantissimo – ha scritto Candela su Twitter dopo la puntata del GF Vip – Fa l’opinionista di questo GF Vip, il cui livello è visibile a tutto, con aria da intellettuale“.

Il cinguettio di Candela non è passato inosservato ed è arrivata puntuale la replica della Bruganelli: “Semplicemente cerco di fare quello per cui mi pagano. Ti sfugge il concetto?” ha scritto l'opinionista.

“A me non sfugge niente, hai ragione: quello è il posto giusto per te“, ha però ribattuto il giornalista. “Risposta davvero intelligente“, ha concluso Sonia, ironizzando sul Tweet del giornalista.

A me la Bruganelli fa ridere perché ci crede tantissimo. Fa opinionista di questo #gfvip, il cui livello è visibile a tutti, con aria da intellettuale. 😂 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 9, 2023

