Grande Fratello Vip, Signorini e Sonia Bruganelli annoiati durante l'incontro tra Oriana e la madre: il web: "irrispettosi"

Il popolo del web ha fortemente criticato i comportamenti del conduttore dell'opinionista durante l'incontro tra Oriana Marzoli e la madre.

Nel corso dell'ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, lunedì 9 gennaio 2023, Oriana Marzoli ha avuto modo di incontrare la madre Carmen e quest'ultima oltre che affermare ripetutamente di essere orgogliosa di lei, l'ha invitata anche a mostrare il suo lato più sensibile e fragile, un aspetto che la venezuelana non esterna molto facilmente.

Gf Vip, Signorini e Bruganelli si spazientiscono durante l'incontro tra Oriana e la madre Carmen

L'incontro tra Oriana e la madre, è stato oggetto di ripetute prese in giro da parte di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, visibilmente annoiato dal discorsi un po' prolissi della donna.

E così, la Bruganelli ha indossato il copricapo di piume della Prati coprendosi gli occhi mentre Signorini di è sdraiato a terra per evidenziare di non poterne più dell'incontro (nonostante sia sicuramente stato voluto anche da lui). Il siparietto che doveva far ridere i telespettatori ha in realtà suscitato non poche critiche sui social. Sulla pagine ufficiale del Grande Fratello Vip e quella di Sonia Bruganelli sono apparse centinaia di commenti definendo l'atteggiamento di entrambi particolarmente irrispettoso.

"Maleducazione inaudita", "Alfonso maleducato" "Signorini e Sonia siete imbarazzanti" e ancora: "Alfonso non hai alcun rispetto", "Tutte le volte che arrivano le mamma è stato educato, con Oriana ha mancato proprio di decoro", "Scena raccapricciante", e cosi via "Sonia sei stata pessima ieri sera nei confronti di Oriana e sua mamma. Ma che esempio date date da casa?" ,"Sonia ma non ti sei vergognata un pochino a deridere una mamma?"

Non si è compreso bene il motivo dei gesti del conduttore e dell'opinionista che in passato spesso si sono commossi durante gli incontri tra i concorrenti e i loro familiari. Ma se il Grande Fratello ci insegna qualcosa è sicuramente quello che nel reality ci sono figli e figliastri.

