Grande Fratello Vip, l'immunità degli opinionisti falsano il programma? Bruganelli, criticata per la Sorge, spiega il motivo

Gossip TV

Sonia Bruganelli, attuale opinionista del Grande Fratello Vip, rende spesso preferita Soleil per salvarla dalla nomination. La moglie di Paolo Bonolis fa chiarezza sul motivo della ripetuta scelta.

Nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, gli autori hanno scelto di introdurre i preferiti e due votazioni da parte delle opinioniste. Al termine delle puntate, quindi ci sono una serie di concorrenti (almeno quattro) immuni quindi salvi dalle nomination.

Gf Vip, l'immunità degli opinionisti falsano il programma? Bruganelli criticata per salvare sempre la Sorge spiega il motivo

La novità piace molto poco al pubblico che con questo meccanismo non lo rende certo sovrano. Alfonso Signorini aveva annunciato (ormai mesi fa) che sarebbero stati presto tutti nominabili ma così non è stato mai. Persino gli stessi concorrenti si sono lamentati molte volte di questa situazione che non li rende totalmente liberi di votare.

Se si aggiunge poi simpatie palesi da parte di una delle due opinioniste, nel caso specifico Sonia Bruganelli che salva Soleil Sorge spesso e volentieri, la rivolta del web è dietro l'angolo. A tal proposito, la moglie di Bonolis, ha risposto a uno dei centinaia di commenti che la criticano su questa scelta, facendo presente che la decisione di salvare la Sorge è motivata dal fatto che l'influencer crei delle dinamiche che lei ritiene interessanti.

"Ma scusate, perché quando di deve decidere le preferenze la cara Soleil non la rendete immune e invece quando si decide l'uscita definitiva, viene salvata rendendola immune?" hanno domandato sotto uno dei post Instagram del Grande Fratello Vip.

"Perché per ora se non ci fosse eli sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po' interessante, anche con finte o presunte tali storie" ha risposto la Bruganelli che, nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip, ha salvato la Sorge dichiarando: "Salvo Soleil perché sono una bambina di Barù.."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.