Grande Fratello Vip, l'ex di Antonella Fiordelisi attacca ancora Edoardo Donnamaria: "Cagnolino vigliacco"

Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è tornato ad attaccare duramente il padre Stefano e anche Edoardo Donnamaria. Il commento di Benincasa è apparso sulle pagine social del Gf Vip ed è stato poi ricondiviso da Stefano Fiordelisi.

Ecco il commento apparso sul video postato dal Grande Fratello Vip:

"Uomini di spessore e dove trovarli. Papino web ma dove sei? Abbiamo bisogno della tua opinione. Antonella è molto discutibile come concorrente, ma questo di uomo non ha nulla. Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre. Un coniglio arrapato che ha fatto sempre il cagnolino, ora si sta svegliando perché come una pecora segue il gregge contro chi doveva essere “la donna della sua vita.

"Papi SF hai collezionato un’altra figura di m***a, e hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai le chiuderà anche le porte della tv. Ma in fondo hai visto in lui all’inizio un po’ te. Sottomesso alla donna, vigliacco nel prendere una posizione nel gruppo e infamia nel tramare (come lui sta facendo adesso) alle spalle delle persone. Diciamo che è la tua fotocopia di uomo di spessore. "

Gianluca Benincasa dovrebbe essere uno dei nuovi ingressi nel reality insieme ad altri ex che sono stati annunciati di recente. Sembrerebbe tuttavia che la sua partecipazione sia incerta perché il padre di Antonella pare si sita opponendo in tutti i modi e abbia messo in mezzo anche dei legali per evitare il suo ingresso nella Casa. Tra l'ex di Antonella e Stefano Fiordelisi è in corso una guerra da diverse settimane. Gianluca ha asserito più volte che il padre di Antonella è una figura opprimente che condiziona le scelte della figlia e che sia stato lasciato sempre spinto dal padre perché non aveva abbastanza titoli. Il signor Fiordelisi ha parlato invece di Gianluca come di una persona ossessionata dalla figlia.

