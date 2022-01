Grande Fratello Vip, l'attacco ad Alfonso Signorini: "Coprono le persone che si comportano male"

Gossip TV

La showgirl ed ex gieffina Antonella Mosetti contro il conduttore del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, ci sono stati diversi scontri infuocati tra le donne della Casa. Nella fattispecie, sono andate in scena la faida in corso da tempo tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassiè e quella tra Soleil Sorge contro Miriana Trevisan. I frequenti scontri tra loro li ha ormai divise in due gruppi per distinti.

Le accuse rivolte a Miriana hanno anche spinto l'ex marito Pago ad annunciare provvedimenti legali. Alla Trevisan ci sono state anche accuse nel suo ruolo di madre, sia da parte della Ricciarelli che della Sorge. In maniera nemmeno troppo velata le due gieffine hanno fatto intendere che non sia una figura genitoriale perfetta e la vicenda ha sollevato, come predibile, un vortice di polemiche.

A dire la sua in merito, e a scagliarsi in particolar modo contro l’italo americana e Alfonso Signorini, è stata la showgirl tra i protagonisti della prima edizione del Gf Vip, Antonella Mosetti.

Ecco le sue parole su Instagram:

La gogna mediatica. Eccola qua. Mi ricorda qualche anno fa. Quando si mettono in testa di coprire per forza quelle persone che si comportano male, affossano quelle brave, tipo Miriana. Ma Miriana si sa difendere. Vi prego qualcuno blocchi le ragazzine senza esperienza che si sentono già delle grandi dive e grandi donne internazionali dello showbitz di mettere bocca sulle donne con i figli. Azzittitele, perché davvero fanno una figuraccia. Che vergogna.

Il comportamento e le parole usate da Soleil, Katia e Giacomo Urtis nei confronti della showgirl campana, come detto, non sono per niente piaciute a Pago. Il cantante sardo, furioso per quanto visto in puntata, è intervenuto sui social annunciando provvedimenti legati nei confronti di alcuni concorrenti del Gf Vip: "Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani. Questo a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più. Soprattutto nel rispetto di nostro figlio. Pago".

