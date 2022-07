Grande Fratello Vip, l'annuncio di Giulia Salemi: "Tornerò in tv a settembre"

Gossip TV

L'ex gieffina Giulia Salemi pronta a tornare sul piccolo schermo con Salotto Salemi!

Momento d'oro per Giulia Salemi sia dal punto di vista sentimentale che professionale. L'ex amatissima concorrente del Grande Fratello Vip è stata scelta per condurre il Giffoni Film Festival insieme a Nicolò De Devitiis e tornerà in onda sul piccolo schermo a settembre con la seconda edizione di Salotto Salemi.

Giulia Salemi torna in tv dopo il Gf Vip

Giulia Salemi tornerà sul piccolo schermo a settembre con Salotto Salemi. La conferma è arrivata direttamente dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip che, rispondendo alle curiosità dei suoi numerosi fan su Instagram, ha svelato alcune novità sulla seconda stagione del programma: "Sono troppo contenta tornerà a settembre e vedrete vi piacerà tantissimo".

Leggi anche Orietta Berti rivela i motivi della sua partecipazione al Gf Vip

Per quanto riguarda invece la sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio nella Casa del Gf Vip, sembra procedere a gonfie vele. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la bella Salemi ha infatti rivelato di voler costruire presto una famiglia insieme a lui: "Il prossimo step sarà quello di costruirmi una famiglia. Oltre che continuare con il mio lavoro".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.