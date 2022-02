Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ancora contro Lulù Selassiè: "Pidocchiosa"

Gossip TV

L'ennesimo attacco della soprano nei confronti di Lulù. Ecco il motivo che ha scatenato la Ricciarelli.

Nuova frecciata velenosa da parte di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. La soprano è tornata ad accattare Lulù Selassiè, subito dopo la puntata del reality andata in onda ieri, lunedì 7 febbraio 2022. Alla Ricciarelli non è sfuggita una dichiarazione della giovane principessa che ha dichiarato a Miriana Trevisan di aver bisogno del montepremi per aiutare la sua famiglia che versa in una condizione economica non ottimale.

L'ex moglie di Baudo, parlando con Soleil Sorge, a tal proposito, ha dichiarato: "Hai sentito Lulù quando ha detto che vuol guadagnare del soldi per aiutare la sua famiglia? Io non sapevo nemmeno quanti soldi ci fossero e poi non si fa così. Pidocchiosa no?", Sì, è una cosa un po’…” ha risposto la Sorge dando ragione alla soprano.

Un concetto che la Ricciarelli ha ripetuto anche agli altri inquilini suscitando un'ilarità generale. A molti telespettatori, ancora una volta, le frasi della soprano non sono piaciute e in generale il pubblico da casa non mostra un grande sostegno verso la Ricciarelli. Ieri, nel corso dell'elezione del primo finalista dell'edizione, Katia è stata la concorrente meno votata con percentuali bassissime. Dal canto suo, negli ultimi giorni, la 76enne originaria di Rovigo, ha dichiarato più volte di voler lasciare il reality non avendo più nulla da dare al programma e per non competere con altri gieffini per le successive votazioni che decreteranno gli altri finalisti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.