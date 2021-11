Grande Fratello Vip, Jo Squillo senza freni: "Alex e Soleil scoppieranno quando lei scoprirà che lui..."

Gossip TV

L'ex gieffina a ruota libera su Alex Belli e Soleil Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge sono i protagonisti indiscussi, almeno per il momento, della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il rapporto speciale nato tra i due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini ci ha pensato Jo Squillo, l'ultima eliminata dal gioco.

Jo Squillo a ruota libera su Alex Belli e Soleil Sorge

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, Jo ha criticato, senza mezzi termini, il comportamento assunto da Alex nella Casa del Grande Fratello Vip: "Lui è ammaliatore e attore. Ha una capacità straordinaria di coinvolgerti e poi pugnalarti. Spesso alle spalle. […] Credo che abbia perso completamente la fiducia anche di sua moglie. A questo punto non si sa se è sposato, se non è sposato, se non è ancora divorziato. Il problema è che quando reciti non ti ricordi neanche tu qual è la verità".

A proposito del tanto discusso rapporto nato al Gf Vip tra Belli e la Sorge, l'ex gieffina ha dichiarato: "Non può finire così. Lui ha l’idea di fare fuori tutti come birilli. Soleil ha una sua logica anche lei, quindi non credo sia facile farla fuori. Loro due scoppieranno sicuramente quando Soleil scoprirà che lui è uno stratega senza cuore e senza anima, credo che Soleil si ribalterà. Lei è una stratega, ha una grande esperienza in reality e fa questo come mestiere. Ma soleil ha due aspetti contrastanti, ha una grande fragilità, sa anche essere una donna spirituale e a volte viene fuori questo contrasto. E cozzano le due cose".

La Squillo ha colto l'occasione per dire la sua anche su Miriana Trevisan e Nicola Pisu: "Nicola è un libro aperto: qualsiasi cosa dice fa un danno e non se ne accorge. Mi dispiace ma era una cosa abbastanza chiara a tutti che Miriana avrebbe dovuto forse troncare dall’inizio".

