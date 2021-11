Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e Carmen Russo su Nicola Pisu: "Non può restare qui"

Gossip TV

Nicola finisce nel mirino di Manila e Carmen dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Nicola Pisu è finito al centro delle polemiche dopo la grave affermazione rivolta a Miriana Trevisan durante le nomination. A criticare il comportamento assunto dal figlio di Patrizia Mirigliani al Grande Fratello Vip ci hanno pensato Manila Nazzaro e Carmen Russo.

Manila Nazzaro e Carmen Russo criticano Nicola Pisu

Venerdì 12 novembre 2021 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto Gianmaria Antinolfi, Miriana e Nicola, che è stato duramente criticato da Manila e Carmen. Le due concorrenti si sono confrontate con l'ex di Pago dopo la diretta e le parole utilizzate nei confronti del figlio della Mirigliani non sono state per niente carine.

"Mi hanno detto cosa è successo, quella frase mi è bastata. Qua dentro non ci può… non c’entra più niente, è proprio fuori da questo contesto" ha dichiarato la Nazzaro riferendosi al comportamento assunto da Pisu al Gf Vip "Non è molto stabile lui. Non ci raccontiamo favole tesoro". Come rivelato da Biccy invece, la Russo è stata più criptica: "Non riesce ad essere così lineare, lui fa una cosa così, poi così, poi un’altra diversa subito dopo. Quindi è meglio così che hai preso le distanze. Lo so Miriana, ti capisco, lui non riesce e proprio… non ce la fa. vabbè avanti, sorridiamo ora".

"Tu non devi recriminarti nulla" ha dichiarato Manila cercando di consolare Miriana "Ormai è andata così, non era iniziata nemmeno una vera storia. […] Nicola non può continuare a rimanere qui, non riesce a gestire bene le emozioni e ogni volta dice frasi forti, questo percorso non lo aiuta". "Purtroppo quando prevalgono le emozioni va in tilt. Lui è un ragazzo che forse non è adatto per te adesso" ha aggiunto Carmen.

