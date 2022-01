Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè ultimatum agli autori: "Me ne vado senza punizione per Katia"

Gossip TV

La sorella di Lulù non ci sta e annuncia che, in mancato provvedimento nei confronti di Katia Ricciarelli, lascerà la Casa del Grande Fratello Vip.

Altra grana intorno al reality del Grande Fratello Vip. Dopo l'annuncio degli ex gieffini, pronti a raggiungere il palco dello studio in caso di mancato provvedimento nei confronti di Katia Ricciarelli e il popolo del web in fermento (su Twitter spopola l'hashtag #fuoriKatia), arriva un altro avvertimento: Jessica Selassiè la più grande delle principesse, ha annunciato che lascerà il reality senza una punizione contro la soprano.

Parlando con Miriana Trevisan ha dichiarato: "Io mi alzo in piedi e me ne vado, Miriana, ti giuro, io lo faccio". "Se anche questa gliela fanno passare.." ha commento perplessa la Trevisan che ha affermato, tra l'altro, di non voler più parlare con la lirica per la gravità delle frasi rivolte a Lulù.

"Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato niente" questa la frase della Ricciarelli rivolta a Lulù che ha origini etiopi. La Ricciarelli non è accusata solo di un linguaggio razzista. La soprano ha avuto anche esternazioni omofobe in più di un'occasione. Ha definito Giacomo Urtis e Valeria Marini "due amiche donne", ha parlato dell'orientamento sessuale di Biagio D'Anelli chiedendo se fosse normale o gay e infine ha definito un indumento da "ricchio**".

C'è chi vorrebbe una punizione anche per Lulù Selassiè e il linguaggio scurrile che ha utlizzato ma, è anche vero, che la principessa è stata spesso rimproverata dal padrone di casa, mentre la Ricciarelli mai.

Gf Vip ex gieffini pronti a fare una rivolta se non squalificheranno Katia: "Andremo al centro del palco"

Anche tra gli ex gieffini sta crescendo il malumore e alcuni di loro hanno annunciato una rivolta in studio. Se non verranno presi provvedimenti nei confronti della Ricciarelli, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Samy Youssef e Ainett Stephens sono pronti ad unirsi contro autori e conduttore. C'è chi è pronto a lasciare lo studio e chi ha annunciato che raggiungerà il centro del palco per protesta.

